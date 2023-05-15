Здоровье 15 мая 2023, 12:42 Врач Строков порекомендовал пить напиток с добавлением немецкой ромашки против бессонницы

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Существует несколько напитков, которые помогают снизить тревожность и побороть бессонницу. Об этом в разговоре с «Народными новостями» рассказал врач-нутрициолог Игорь Строков.

Специалист порекомендовал обратить внимание на напитки с добавлением немецкой ромашки, розы, лаванды, жасмина и пассифлора. Все они способствуют расслаблению и снижению уровня стресса.

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Строков предупредил, что кофе и разнообразные энергетики, напротив, лишь усугубляют проблему бессонницы и никак не помогают снижать стресс.