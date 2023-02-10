Здоровье 10 февраля 2023, 15:47 Врач-стоматолог Лахай рассказал, нужно ли лечить молочные зубы Врач-стоматолог Лахай: если не лечить их, то есть вероятность рано их потерять

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В Международный день стоматолога врач-стоматолог «Европейского медицинского центра» Яким Лахай рассказал, нужно ли лечить молочные зубы, а также развеял миф о том, что кариес появляется только у любителей сладостей. Об этом написала «Газета.Ru».

Как заметил медик, если не лечить молочные зубы, то есть вероятность того, что они выпадут раньше положенного времени.

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«Нелеченные молочные зубы являются воротами для инфекции: стрептококки, стафилококки могут с током крови распространиться в организм ребенка, тем самым нанести вред и почкам, и печени, и даже сердцу», — процитировало Utro.ru слова медика.

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Что же касается кариеса, то он может появляться не только у сладкоежек. Все зависит от резистентности и плотности зубной эмали, которая не позволяет кариесу стремительно развиваться, добавил Лахай.