Врач-стоматолог Конников назвал плохую гигиену и питание главными причинами потери зубов

Врач-стоматолог высшей категории Олег Конников рассказал, что главными причинами потери зубов являются: плохая гигиена, кариес, вредные привычки, питание, приводящее к воспалительным процессам во рту. Об этом написал Ura.ru.

«Любые воспалительные процессы в зубах или около зубов могут приводить к потере зуба. Это может начаться из-за плохой гигиены, кариеса, неправильного образа жизни, вредных привычек, питания», — сообщил врач.

По словам челюстно-лицевого хирурга Геннадия Шаргородского, частыми причинами потери зубов становятся запущенные формы кариеса и пародонтоз. Происходит это за счет осложнения хронических заболеваний, например, диабета и остеопороза.

«Потеря зубов — это не только факторы гигиены. Там множество причин, которые вызывают потерю зубов, и системные заболевания, которые ведут к потере зубов. Это нарушение иммунной системы, нарушение функций всех систем в организме может привести к потере зубов. От пародонтита до химиотерапии», — сказал специалист.