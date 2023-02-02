02 февраля 2023, 12:16
Врач Стойко посоветовала не пропускать прием кардиопрепаратов даже при употреблении алкоголя
Врач Стойко: из-за спиртного на фоне приема кардиопрепаратов может повыситься давление
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Стойко в разговоре с изданием «Москва 24» посоветовала не пропускать прием кардиопрепаратов даже при употреблении алкогольных напитков.
По словам медика, даже однократный перерыв может привести к опасным последствиям. Следует также учитывать, что при сочетании лекарства со спиртным могут последовать тяжелые побочные эффекты.
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«Есть риск повреждения почек, печени, обострения панкреатита, язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, а также кровотечений в области желудочно-кишечного тракта», — сказала врач.
Человек, употребляющий кардиопрепараты и употребивший спиртное, может столкнуться с повышением артериального давления и аритмией. В некоторых случаях возможен инфаркт или инсульт.
Врач добавила, что самые тяжелые последствия развиваются обычно при чрезмерном употреблении алкоголя, поэтому во всем следует знать меру.
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