Здоровье 02 февраля 2023, 12:16 Врач Стойко посоветовала не пропускать прием кардиопрепаратов даже при употреблении алкоголя Врач Стойко: из-за спиртного на фоне приема кардиопрепаратов может повыситься давление Unsplash

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Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Стойко в разговоре с изданием «Москва 24» посоветовала не пропускать прием кардиопрепаратов даже при употреблении алкогольных напитков.

По словам медика, даже однократный перерыв может привести к опасным последствиям. Следует также учитывать, что при сочетании лекарства со спиртным могут последовать тяжелые побочные эффекты.

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«Есть риск повреждения почек, печени, обострения панкреатита, язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, а также кровотечений в области желудочно-кишечного тракта», — сказала врач.

Человек, употребляющий кардиопрепараты и употребивший спиртное, может столкнуться с повышением артериального давления и аритмией. В некоторых случаях возможен инфаркт или инсульт.

Врач добавила, что самые тяжелые последствия развиваются обычно при чрезмерном употреблении алкоголя, поэтому во всем следует знать меру.