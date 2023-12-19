19 декабря 2023, 14:17
Врач Степанов: употребление пищи перед сном может привести к изменению артериального давления
Врач-патофизиолог Сергей Степанов в беседе с изданием NEWS.ru объяснил россиянам, почему не стоит ужинать перед сном. По словам медика, употребление пищи в поздние часы может привести к изменению артериального давления и микрофлоры кишечника.
В некоторых случаях такая привычка может спровоцировать развитие сахарного диабета.
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«Во время сна происходит наиболее полный отдых всего организма, замедляются все процессы, в том числе пищеварение. Поэтому есть перед сном нельзя, так как это приводит к нарушению пищеварения», — процитировал «ФедералПресс» Степанова.
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