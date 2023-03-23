Здоровье 23 марта 2023, 12:17 Врач Степан Горшков рассказал, когда при гайморите необходим прокол пазух

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Гайморит зачастую хорошо лечится медикаментозно, но в ряде случаев назначается прокол пазух. Об этом РИАМО рассказал врач-оториноларинголог детского отделения «СМ-клиника» Степан Горшков.

По его словам, при первых же подозрениях на гайморит нужно немедленно обратиться к врачу. Потому что на ранних этапах заболевание лечится легко, хватает сосудосуживающих, антигистаминных и антибиотиков. Но все препараты должен назначить специалист.

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Если же заболевание запущенное или сопровождается очень большой температурой и головными болями, то могут сделать прокол. К этому методу также прибегают, если организм не отвечает на антибиотики.

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«Пункция верхнечелюстной пазухи проводится через носовой ход. Врач осторожно вводит в ноздрю специальную изогнутую иглу, находит нужный участок кости и нажимает на него. Пациент не чувствует боли, а только слышит легкий хруст», — отметил Степан Горшков.

Он добавил, что процедура проводится с обезболиванием и занимает около получаса.

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