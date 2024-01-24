Здоровье 24 января 2024, 15:48 Врач Стебницкая: овсянка с творогом и медом на завтрак укрепит иммунитет зимой

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Овсяная каша с добавлением меда и творога позволит укрепить иммунную систему в зимний период. Об этом сообщила врач-рефлексотерапевт София Стебницкая в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, такой прием пищи богат бета-глюканом из овсянки, белком из творога и антимикробными свойствами меда. Овсянку лучше варить на молоке, в конце блюдо можно украсить свежими ягодами, сообщил сайт kp.ru.

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Кроме того, зимой полезно есть гречневую кашу с курицей и овощами. Такое блюдо содержит железо и белок, отметила врач.