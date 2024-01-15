15 января 2024, 14:40
Врач Стацюк рассказал, что хирурги перед началом операции регулярно включают мелодичную музыку
Хирург ГБУЗ Московской области Химкинской больницы Олег Стацюк в беседе с журналистами NEWS.ru рассказал, что чаще всего при выполнении операций врачи включают мелодичную и спокойную музыку.
Она, по словам медика, помогает улучшить эмоциональный фон и успокоить пациентов перед обезболиванием.
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«Впервые лично столкнулся с музыкой в операционной в 1998 году, в Астраханской области ее использовали травматологи», — сообщил специалист.
Он добавил, что музыка должна быть именно мелодичной. Рэп, тяжелый рок и новостные каналы не подойдут для успокоения пациентов.
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