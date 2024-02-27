Здоровье 27 февраля 2024, 17:30 Врач Старкова призвала включить в рацион китайские финики унаби для улучшения памяти

Читать 360tv в

Врач-рефлексотерапевт Ирина Старкова в беседе с изданием Pravda.Ru призвала россиян включить в рацион питания китайские финики унаби. По ее словам, этот продукт довольно сытный, он позволяет быстро восполнить энергетический уровень в организме.

Китайские финики лучше обычных тем, что они не содержат много сахаров. На вкус они не такие сладкие как те, к которым мы привыкли.

Реклама

«Его используют в качестве сырья для производства биологически активных добавок для улучшения памяти, повышения работоспособности, нормализации сна, гармонизации нервной деятельности», — сообщила Старкова.