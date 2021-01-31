Врач сравнила протекание гриппа и коронавируса

«Мы привыкли, что при гриппе высокая температура, до 39 градусов, держится дней шесть. При ковиде она может держаться до 10-12 дней, и это считается легкой формой», — сообщила специалист.

По ее словам, даже когда организм с самого начала справляется с COVID-19 и насыщение крови кислородом не падает, «выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе».

Ярцева добавила, что воспаление слизистых оболочек при коронавирусе происходит по минимуму. У некоторых может пропасть обоняние, у других этого не происходит. Кашель также проявляется далеко не у всех.

Иммунолог отметила, что клиническая картина COVID-19 разнообразна и не изучена до конца.

Ранее ученые предположили, что люди, которые переносят COVID-19 бессимптомно, вероятно, до этого переболели другими коронавирусами. И заболевание проходило в виде обычной простуды.