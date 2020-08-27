Врач сравнил состояние здоровья Трампа и Байдена
Врач-геронтолог Юрий Ведов сравнил состояние здоровья действующего лидера США Дональда Трампа и его соперника на предстоящих выборах Джо Байдена. Об этом сообщила «Политика сегодня».
По мнению специалиста, состояние Байдена похуже, чем у Трампа, который находится в хорошей физической форме. Ведов напомнил, что у президента США есть целая команда специалистов, следящих за его здоровьем. Поэтому Трамп, которому больше 70 лет, активен и силен.
«У Байдена пониженное давление, но он абсолютно адекватный, но с годами память ухудшается», — заметил Ведов.