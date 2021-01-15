Врач сравнил легкие курильщика и переболевшего ковидом

Она уточнила, что повреждения легких после коронавируса гораздо хуже, чем у тех, кто курит. Врач объяснила, что здоровые легкие на рентгене прозрачные. Легкие курильщика местами белые из-за рубцов. После коронавируса на легких видны обширные непрозрачные участки.

«И они рушатся. И они сворачиваются. И одышка продолжается, и продолжается, и продолжается», — рассказала Бэнкхед-Кендалл.

Она уточнила, что у тех, кто перенес инфекцию бессимптомно, все равно видны повреждения легких.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в стране 18 января. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Об этом напомнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Голикова уточнила, что сейчас в России зарегистрированы две разработанные в стране вакцины. Третий препарат уже «на подходе», подчеркнула она.