Врач сравнил китайский штамм птичьего гриппа и коронавирус

Врач Евгений Ковалев заявил, что обнаруженные в Китае птичий грипп штамма H10N3 не представляет особой опасности. Коронавирус сильнее него, поэтому быстро вытеснит инфекцию. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Он отметил, что даже если начнутся вспышки нового заболевания, оно не распространится широко.

«Нужно понимать, что инфекции друг с другом конкурируют и сейчас у нас есть инфекция более заразная — COVID», — рассказал Ковалев.

Он заверил, что такой же ситуации, которая была с коронавирусом в прошлом году, не возникнет точно.