Врач сравнил борьбу с COVID-19 с дуэлью

Мясников считает, что Россию незаслуженно обвиняют в занижении количества зараженных и летальных исходов от коронавирусной инфекции. Он объяснил, что у всех стран разные подходы к подсчетам.

Мясников рассказал, что в России трудности решаются быстро и четко, поэтому спекуляции на плохой защите врачей тоже лишены реальных оснований. В США, например, медиков увольняли, если они рассказывали СМИ о нехватке средств индивидуальной защиты.

Во Франции друзья Мясникова, работающие с коронавирусными пациентами, на смену выходили в пластиковых мусорных мешках, проделав там дырки для рук и ног. В России же никогда такого не было.

Мясников также объяснил высокую смертность среди российских врачей. Он отметил, что вирусы бывают разные, следовательно, и процесс передачи отличается.

«В больницах — там вирусы-победители, они свалили человека с ног, иммунитет пожилых и хронически больных людей не смог ослабить вирус. Те, кто по состоянию здоровья обратился за медицинской помощью, являются носителем высоковирулентного и опасного вируса, который они и передают врачам», — пояснил специалист.

Он также сравнил коронавирус с дуэлью.

«Это как на дуэли — кто-то стрелялся за 25 шагов, больше для престижа — трудно попасть на таком расстоянии, а кто-то в упор „через платок“», — подытожил главврач.