Врач спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса в России

Ослабление коронавируса ожидается ближе к лету 2021 года. По его мнению, одним из факторов отступления пандемии станет массовая вакцинация.

«Мы уже начинаем вакцинировать, довольно приличная часть россиян уже соприкоснется с вирусом. Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить», — сказал он.

Россияне смогут вакцинироваться бесплатно. Во всех регионах будут работать прививочные пункты. В Московской области уже открыли около 70 пунктов по вакцинации от коронавируса. Прививку сделали более 1800 человек, из них 1262 медицинских работника, 213 государственных и муниципальных служащих, 201 педагог и девять сотрудников МФЦ.