13 декабря 2022, 17:36
Врач спрогнозировал пик заболеваемости гриппом у россиян
Врач Владислав Жемчугов: всплеск новых заболеваний гриппом ожидается к Новому году
В настоящее время в России фиксируется огромное количество заболевших гриппом. Новый пик придется на новогодние праздники, рассказал врач Владислав Жемчугов сайту телеканала «Звезда».
По словам специалиста, в этом сезоне большое количество заболеваний самым тяжелым штаммом гриппа, который несет за собой тяжелые последствия для организма.
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Отмечается, что спад активности болезни ожидается после Нового года, когда у подавляющего количества людей образуется иммунитет.
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