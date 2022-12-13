Здоровье 13 декабря 2022, 17:36 Врач спрогнозировал пик заболеваемости гриппом у россиян Врач Владислав Жемчугов: всплеск новых заболеваний гриппом ожидается к Новому году

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В настоящее время в России фиксируется огромное количество заболевших гриппом. Новый пик придется на новогодние праздники, рассказал врач Владислав Жемчугов сайту телеканала «Звезда».

По словам специалиста, в этом сезоне большое количество заболеваний самым тяжелым штаммом гриппа, который несет за собой тяжелые последствия для организма.

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Отмечается, что спад активности болезни ожидается после Нового года, когда у подавляющего количества людей образуется иммунитет.

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