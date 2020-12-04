Врач спрогнозировал новую вспышку COVID-19 после Нового года

Он отметил, что в период праздников люди начнут чаще собираться большими компаниями, подвергая друг друга опасности инфицирования. Заболеваемость СОVID-19 может вырасти в середине и конце января. Специалист считает, что всплеск будет не таким значительным, как в прошлые разы.

«Во-первых, действуют ограничения в регионах. Во-вторых, люди сами начали соображать, что нужно беречь себя и не подвергать риску заражения», — заметил Аграновский.

Врач подчеркнул, что в осенний период ощутимый рост заболеваемости случился по причине всеобщего падения иммунитета. Это произошло из-за сезонного снижения температуры воздуха и дефицита солнца.