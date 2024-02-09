Здоровье 09 февраля 2024, 14:54 Врач Совкова: поздние ужины ухудшают качество сна

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Ужины в позднее время негативно влияют на качество сна. Вместо отдыха все системы организма получают нагрузку, сообщила врач Нара Совкова сайту 78.ru.

По словам специалиста, после 21:00 печень и лимфатическая система начинают заниматься детоксом и очищением. Если поесть в это время, то организм отвлечется от важного процесса и вместо очищения включится в процесс переваривания пищи.

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«Наш организм настроен так, чтобы быть активными и питаться днем, а ночью — отдыхать и голодать. Питание в унисон с собственными биоритмами позволит надолго оставаться здоровым, молодым, бодрым в любом возрасте», — отметила Совкова.

Как сообщила Общественная Служба Новостей, последний прием пищи должен быть как минимум за три часа до сна.