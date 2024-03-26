Здоровье 26 марта 2024, 15:37 Врач Сошников: продукты влияют на окрашивание не самих зубов, а непосредственно налета на них

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Стоматолог-терапевт, руководитель клиники Maestro Алексей Сошников в беседе с изданием «Газета.Ru»развеял миф о том, что определенные продукты и напитки влияют на цвет зубов, делая их серыми или желтыми.

По словам медика, еда влияет на окрашивание не самих зубов, а непосредственно налета на зубах. Обычно это происходит у тех людей, которые не умеют правильно чистить зубы или пропускают чистку.

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«По этому налету можно даже определить, какие продукты или напитки употребляет человек — темный налет образуется у любителей черного чая и кофе, желтый налет — у курящих людей», — сказал стоматолог.

Любителям красящих продуктов следует полоскать рот после еды, регулярно использовать жевательную резинку или чистить зубы.