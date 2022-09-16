Врач Сороколетов объяснил, каким образом можно защититься от сахарного диабета | 360°

Все новости

Спецоперация

16 сентября 2022, 14:24

Штаб украинского центра спецопераций «Юг» уничтожили под Очаковом

Эксклюзив

16 сентября 2022, 14:23

НАТО решил затянуть конфликт на Украине, чтобы «вскрыть» Россию

Реклама

Важное

16 сентября 2022, 14:18

Украинские военные открыли огонь по береговой линии Энергодара вблизи ЗАЭС

Спецоперация

16 сентября 2022, 14:15

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели прокурора ЛНР

Подмосковье

16 сентября 2022, 14:05

Более 600 тысяч банок и бутылок собрали ученики Подмосковья с начала года

Спорт

16 сентября 2022, 14:05

IBU продлил отстранение Союза биатлонистов России

Подмосковье

16 сентября 2022, 14:01

Реконструкцию очистных сооружений в Звенигороде начнут весной — Воробьев

Мир

16 сентября 2022, 14:01

Лидеры ШОС заявили о недопустимости вмешательства в дела стран под предлогом борьбы с терроризмом

Мир

16 сентября 2022, 14:00

Германия пригрозила Польше пересмотреть границы в ответ на требование репараций

Здоровье

16 сентября 2022, 13:22

Врач Сороколетов объяснил, каким образом можно защититься от сахарного диабета

Врач Сороколетов: чтобы предупредить возникновение диабета, рекомендуется больше двигаться

Читать 360tv в

Заместитель главного врача больницы имени Боткина Сергей Сороколетов рассказал, как распознать диабет и каким образом избежать заболевания. Об этом написало издание «Москва.ру» со ссылкой на «Мой район».

Сахарный диабет — эндокринное заболевание, вызванное недостатком инсулина, который вырабатывается поджелудочной железой и отвечает за количество сахара в крови.

Реклама

В юности диабет характеризуется полным отсутствием инсулина, а в случае появления этой болезни в более зрелом возрасте — его малым количеством или неэффективной работой.

Реклама

Заболеть диабетом могу те люди, которые мало двигаются, употребляют продукты с большим количеством углеводов, не высыпаются и часто испытывают стресс. Заболевание может проявлять себя сильной жаждой, частым мочеиспусканием, кожной сухостью и зудом, сообщил медик.

Для того, чтобы предупредить возникновение диабета, рекомендуется больше двигаться, например заниматься плаванием, снизить употребление углеводов, добавив в рацион больше овощей и фруктов. При этом следует помнить, что необходимо быть аккуратным с картофелем и свеклой, которые содержат много крахмала и сахаров.

Врачи

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама