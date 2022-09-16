Врач Сороколетов объяснил, каким образом можно защититься от сахарного диабета | 360°

Здоровье 16 сентября 2022, 13:22 Поделиться Telegram

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Viber Врач Сороколетов объяснил, каким образом можно защититься от сахарного диабета Врач Сороколетов: чтобы предупредить возникновение диабета, рекомендуется больше двигаться Unsplash

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Заместитель главного врача больницы имени Боткина Сергей Сороколетов рассказал, как распознать диабет и каким образом избежать заболевания. Об этом написало издание «Москва.ру» со ссылкой на «Мой район».

Сахарный диабет — эндокринное заболевание, вызванное недостатком инсулина, который вырабатывается поджелудочной железой и отвечает за количество сахара в крови.

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В юности диабет характеризуется полным отсутствием инсулина, а в случае появления этой болезни в более зрелом возрасте — его малым количеством или неэффективной работой.

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Заболеть диабетом могу те люди, которые мало двигаются, употребляют продукты с большим количеством углеводов, не высыпаются и часто испытывают стресс. Заболевание может проявлять себя сильной жаждой, частым мочеиспусканием, кожной сухостью и зудом, сообщил медик.

Для того, чтобы предупредить возникновение диабета, рекомендуется больше двигаться, например заниматься плаванием, снизить употребление углеводов, добавив в рацион больше овощей и фруктов. При этом следует помнить, что необходимо быть аккуратным с картофелем и свеклой, которые содержат много крахмала и сахаров.

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