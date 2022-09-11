Врач сообщил первичные признаки коронавируса в нынешнюю волну | 360°

Здоровье 11 сентября 2022, 00:34 Поделиться Telegram

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Viber Врач сообщил первичные признаки коронавируса в нынешнюю волну Отоларинголог Зайцев: первичные признаки ковида — заложенность носа и боль в горле Unsplash.com

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Ранние симптомы коронавируса в нынешнюю волну путают с ринотрахеитом — это заложенность носа, першение и боль в горле. Об этом Ura.ru рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«В начале у нас появляется заложенность носа, за ней — сопливость, першение в горле, ощущение болезненности. Только потом это все начинает опускаться вниз на уровень гортаноглотки и голос становится тяжелым. Потом еще ниже и появляется кашель без мокроты. Если мокрота есть, то достаточно скудная, но зеленая», — пояснил Зайцев.

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Несмотря на общую слабость, человек себя чувствует психосоматически абсолютно комфортно и готов работать, отметил врач.

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«Есть диагнозы, когда человек испытывает слабость, апатию, безразличие, что было при классическом ковиде. При „омикроне“ такого нет. Он понимает, что у него все отлично, настроение хорошее. Он бы рад был работать, но общая интоксикация, плюс местные симптомы не дают ему это сделать», — уточнил Зайцев.

Врач считает, что опасность в том, что люди не думают о ковиде, ведут обычный образ жизни и заражают окружающих.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику на 10 сентября. За сутки заразились 53 486 человек, пишет издание «Утро.ру».

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