Врач-сомнолог рассказал, как восстановить режим ребенка к школе

Приближается начало учебного года. За каникулы у многих детей сбивается режим сна. Врач-сомнолог Александр Мельников для сайта kp.ru рассказал, как восстановить здоровый режим ребенка и приучить его вовремя просыпаться на учебу.

Во время сна организм восстанавливается, полноценный сон — залог хорошего иммунитета, настроения, концентрации и крепкой нервной системы.

Для того, чтобы ребенок высыпался, нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, ребенок должен ложиться спать всегда в одно и то же время — желательно до 21:00. То же касается и подъема. Перед сном необходимо проводить гигиенические процедуры — чистить зубы, умываться теплой водой.

Не стоит забывать и о психологической составляющей. Чтобы сон ребенка был крепким и спокойным, перед сном ему нужны расслабляющие активности: объятия с родителями, чтение книг, также помогает ведение личного дневника, в который ребенок каждый вечер может записывать или зарисовывать свои впечатления от прошедшего дня. На ночь необходимо плотно задернуть шторы, чтобы в помещение не проникал свет.

Детям в возрасте от 6 до 12 лет необходимо 9-12 часов сна в сутки, от 13 до 18 лет — 8-10 часов.