Врач-сомнолог предупредил о вреде от постоянного использования будильника

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин объяснил, почему постоянное использование будильника может навредить здоровью. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией Sputnik.

Просыпаться от будильника кажется вполне обычным делом, однако эта привычка может привести к серьезным последствиям. В каких-то острых ситуациях, например, во время ранней поездки, без будильника нельзя обойтись. Однако использовать его постоянно — означает иметь хроническое недосыпание, считает специалист. Кроме того, будильник может стать пусковым сигналом для различных болезней.

«Сокращение сна буквально на один час от нормы, которая для большинства людей составляет от семи до девяти часов, влечет за собой изменение самочувствия, снижение качества жизни, появление сонливости, нарушение социальной активности, прокрастинацию. Даже изменение активности генома у человека происходит, и не в лучшую сторону. То есть это пусковой механизм для развития сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных нарушений, снижения иммунитета и так далее», — объяснил врач.

Калинин отметил, что человеку стоит настроить свой «внутренний будильник». Если же он этого сделать не может, то лучше использовать не звуковое, а световое устройство для пробуждения. Сейчас продаются специальные лампы, которые имитируют восход солнца. Они сразу подавляют выработку мелатонина и нормализуют циркадианные ритмы, заключил сомнолог.