Врач-сомнолог Черкасова заявила, что не все люди получают заряд бодрости после чашки кофе

Кофеин, содержащийся в кофе, в большинстве своем оказывает стимулирующее действие на организм, однако не все люди получают необходимый заряд бодрости. Об этом сайту NEWS.ru рассказала врач-сомнолог Софья Черкасова.

Как заметила специалист, все зависит от персональной восприимчивости к этому веществу.

«Чувствительность кофеина у всех разная. Некоторые люди ничего не ощущают, а другие выпьют чашку кофе в полдень и испытывают сложности с излишним бодрствованием вечером. Так что здесь момент персональной восприимчивости к этому веществу. Чтобы кофеин бодрил лучше и сильнее, можно не пить кофе каждый день, потому что рецепторы привыкают к кофеину. В конце концов он просто переходит в режим привычки и не дает никакого бодрствования», — сказала она.

По словам президента Российского общества сомнологов Михаила Полуэктова, в борьбе с сонливостью эффективно работает не только кофеин, но и физическая активность на свежем воздухе.