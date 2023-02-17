Здоровье 17 февраля 2023, 14:10 Врач-сомнолог Бузунов объяснил, почему больше всего смертей происходит в ночное время

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Заслуженный врач РФ, президент Общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов» Роман Бузунов в разговоре с «ФедералПресс» объяснил, почему люди умирают чаще в ночное время суток.

По словам специалиста, смерть ночью наступает по разным причинам, но чаще всего она связана с продукцией гормонов.

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«Здесь масса факторов. К утру чаще случаются инфаркты и инсульты, потому что в организме начинается продукция гормонов, повышается давление. У нас есть болезни сна, их примерно 70», — сказал сомнолог.

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Во время сна у человека западает язык, в результате чего может возникнуть остановка дыхания, резюмировал Бузунов.