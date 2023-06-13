Здоровье 13 июня 2023, 21:21 Врач Соловьева рассказала о рисках развития диабета при беременности Врач Соловьева рассказала, что при беременности лишний вес может вызвать диабет

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Во время беременности вероятность возникновения сахарного диабета увеличивается. Врач-эндокринолог ГКБ № 52 Яна Соловьева перечислила основные факторы риска. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам медика, повлиять на развитие диабета во время беременности может возрастной фактор. После 30 лет женщина наиболее вероятно столкнется с болезнью. Также сказаться могут наследственная предрасположенность и лишний вес.

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Однако Соловьева успокоила тем, что диабет, возникающий в период беременности, является временным состоянием.

«Это временно извращенная реакция вашего организма на любую еду, жидкость во время беременности. У беременных, к сожалению, сахар может повышаться абсолютно на все продукты», — объяснила врач.