Врач Соломатина заявила, что жвачка может вызвать гастрит | 360°

Здоровье 23 сентября 2022, 17:19 Поделиться Telegram

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Viber Врач Соломатина заявила, что жвачка может вызвать гастрит

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Жевательная резинка способна спровоцировать возникновение гастрита и язвы. Такой информацией поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

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Специалист пояснила, что жвачка не способна стать альтернативой чистки зубов. Кроме того, не стоит жевать ее после того, как она потеряла вкус.

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