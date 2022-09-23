Врач Соломатина заявила, что жвачка может вызвать гастрит | 360°

Все новости

Эксклюзив

23 сентября 2022, 20:11

«Все хотят жить по мирным небом». Жительница Мариуполя ждет изменений к лучшему после референдума

Здоровье

23 сентября 2022, 20:11

Распространения оспы обезьян в России удалось избежать

Реклама

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Здоровье

23 сентября 2022, 19:57

Многоразовые линзы увеличивают риск инфекции в глазах

Подмосковье

23 сентября 2022, 19:56

Жителям Подмосковья напомнили о возможности регистрации квартиры в новостройках онлайн

Здоровье

23 сентября 2022, 17:19

Врач Соломатина заявила, что жвачка может вызвать гастрит

Читать 360tv в

Жевательная резинка способна спровоцировать возникновение гастрита и язвы. Такой информацией поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Реклама

Специалист пояснила, что жвачка не способна стать альтернативой чистки зубов. Кроме того, не стоит жевать ее после того, как она потеряла вкус.

«Желудочный сок начинает обжигать слизистую, можно получить обострение гастрита, язвы и так далее. Это нужно жевать минут пять, как только исчезает вкус, то ее нужно выплевывать», — пояснила врач.

Болезни

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама