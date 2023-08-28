Здоровье 28 августа 2023, 19:08 Врач Соломатина заявила, что изюм способен замедлять старение

Читать 360tv в

Темный изюм способен замедлять процесс старения. Такой информацией поделилась врач-диетолог Елена Соломатина, сообщила «Москва 24».

Специалист пояснила, что изюм обладает антиоксидантными свойствами. В нем много калия и магния. Эти вещества необходимы для работы сердечной мышцы, сердечно-сосудистой системы, выведения излишней жидкости из организма.

Реклама

«Магний понижает давление, улучшает состояние костей, успокаивает. Он расслабляет и гладкую мускулатуру, способствует нормальной работе кишечника», — пояснила врач.