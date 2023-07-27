Здоровье 27 июля 2023, 15:13 Врач Соломатина рассказала, сколько сыра можно съедать в день Врач Соломатина посоветовала съедать 50 граммов сыра в день

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Ежедневно стоит употреблять 50 граммов сыра. Это количество может быть очень полезным для организма. Таким мнением поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам медика, в сыре содержится большое количество кальция и белка. Первое вещество полезно для костей, а белок — строительный материал для организма. Также сыр является источником витамина D. Многим людям не хватает этого вещества.

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«Сыр содержит триптофан. Это аминокислота, из которой производятся мелатонин и серотонин», — заявила Соломатина.