Здоровье 20 февраля 2023, 11:14 Врач Соломатина рассказала о самых полезных сырах для пожилых людей Врач Елена Соломатина: творожный и рассольный сыр содержат белок и кальций freepik

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Определенные виды сыров содержат большое количество полезных микроэлементов для здоровья пожилых людей. Об этих видах рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, для здоровья людей в преклонном возрасте одними из самых полезных молочных продуктов являются творожный и рассольный сыры. В них содержится минимальное количество соли и жира, которые вредны для пожилых. Так, жирность в этих сырах составляет около 15%, тогда как в остальных видах сыров жира содержится 45%.

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Также в рассольном и творожном сыре присутствуют полезные кальций и белок. Диетолог отметила, что пожилым людям не рекомендуется употреблять продукты с большим количеством соли из-за возможного повышения артериального давления.

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