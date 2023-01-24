Здоровье 24 января 2023, 11:50 Врач Соломатина рассказала о самых полезных кашах для суставов Врач Елена Соломатина: много полезных для суставов элементов содержится в ячневой крупе freepik

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В разнообразных крупах содержится много веществ, которые необходимы организму при болезнях суставов. О том, какие каши являются самыми полезными при этом заболевании, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.

По словам специалиста, уменьшить воспалительные процессы в коленях поможет марганец, который участвует в синтезе коллагена. Большое его количество содержится в пшенной крупе. Также при болезнях суставов необходим кремний, богата им ячневая крупа.

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Врач отметила, что для снятия воспаления в суставах рекомендуется употреблять льняную кашу, ведь в ней содержатся необходимые для организма жирные кислоты. Однако стоит варить ее не более двух раз в неделю, добавила Соломатина.

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