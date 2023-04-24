Здоровье 24 апреля 2023, 20:28 Врач Соломатина рассказала о пользе газированной воды Врач Соломатина заявила, что газированная вода может понижать артериальное давление

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Несладкая газированная вода способна благоприятно сказываться на работе кишечника, а также понижать артериальное давление. Такой информацией поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщила «Москва 24».

«Углекислый газ в несладкой газированной воде расширяет мелкие капилляры. В результате кровь устремляется на периферию и таким образом может понижаться артериальное давление», — пояснила медик.

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Кроме того, газированную воду стоит пить людям, которые мало двигаются. Таким образом получится простимулировать кишечник и улучшить его работу. Также вода улучшает обменные процессы.