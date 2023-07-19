Здоровье 19 июля 2023, 18:22 Врач Соломатина рассказала, какие продукты помогают мозгу лучше работать Врач Соломатина посоветовала есть голубику для работы мозга

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Некоторые продукты стимулируют работу мозга. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина перечислила их. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Медик посоветовала пить зеленый чай. Он содержит антиоксиданты, которые помогают сохранять от разрушения клетки мозга. Также Соломатина рекомендовала есть голубику и чернику.

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«Она (голубика — прим. ред.) вообще стоит на первом месте по таким антиоксидантным действиям и, прежде всего, улучшает микроциркуляцию», — рассказала врач.

Лучше добавить в свой рацион рыбу, которая содержит омега-3. Особенно полезной является красная рыба, а также сельдь, скумбрия и сардины.