Здоровье 26 декабря 2022, 10:23 Врач Соломатина рассказала, какие последствия могут быть от передозировки витамина С Врач Соломатина: бесконтрольный прием витамина C может вызвать аллергию

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, что бесконтрольный приема витамина С может вызвать аллергию и даже образование камней в почках.

Такое случается, по словам медика, если принимать препараты.

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«Передозировки этим витамином из продуктов питания практически не бывает, потому что невозможно столько съесть. Это реально, только если принимать препараты», — сообщила Соломатина.

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От передозировки могут возникнуть боли и спазмы в животе, урчание, метеоризм. Также могут появиться признаки отравления. Медик советует не принимать витамины без назначения лечащего доктора.