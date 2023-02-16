Здоровье 16 февраля 2023, 16:57 Врач Соломатина рассказала, из-за чего у молодых людей может развиваться болезнь Альцгеймера Врач Соломатина заявила, что большое содержание фруктозы в рационе вызывает Альцгеймер

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Вопреки распространенному мнению, болезнь Альцгеймера может развиваться и у молодых людей. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что может спровоцировать такую проблему, передала «Вечерняя Москва».

По словам медика, спровоцировать заболевание в молодом возрасте может врожденная предрасположенность. Также среди причин врач выделила большое содержание фруктозы в рационе, написал сайт aif.ru.

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«Злоупотребление фруктозосодержащих напитков, соков, нектаров являются благодатной средой для развития болезни, особенно у тех, кто и без того подвержен ей по генетике», — рассказала Соломатина.

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