Здоровье 01 августа 2023, 14:38 Врач Соломатина рассказала, что сидячий образ жизни увеличивает риск возникновения диабета

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Врач-терапевт Елена Соломатина в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, что сидячий образ жизни опасен развитием опасных заболеваний, например таких, как сахарный диабет и варикозное расширение вен.

Тело человека, у которого в жизни отсутствует спорт и движение, начинает обрастать жиром. Первым делом страдают сердце и сосуды, а затем и суставы.

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Если главная мышца плохо качает кровь, необходимые вещества просто не поступают в ткани. И таким образом не питают суставы, пояснила врач.