Здоровье 21 июня 2023, 19:17 Врач Соломатина призвала людей ответственнее относиться к своему рациону

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Человек является результатом того, что он ест, поэтому очень важно следить за своим рационом. Об этом RT рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что человек генетически запрограммирован на потребление жирной и высокоуглеводной пищи. Поэтому при ее попадании в организм выделяется гормон удовольствия, стимулирующий на поиски новой порции. Но времена изменились, продукты в изобилии есть в каждом магазине, в то время как физическая активно стала в разы меньше. Поэтому лучше не ждать десятилетия, когда сменятся установки, а уже сейчас подходить к питанию разумно.

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«Что мы можем сделать в этих условиях? Нужно приспособиться: либо через много лет, либо включить разум. Есть осознание, есть информация, исследования — не нужно ждать столько лет, нужно понимать, что есть база физиологии, необходим набор питательных веществ, не заменителей», — подчеркнула врач.

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