Врач Соломатина предупредила о вреде хот-догов | 360°

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Врач Соломатина предупредила о вреде хот-догов

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Хот-доги являются довольно вредной для организма пищей. По этой причине не стоит употреблять их чаще одного раза в месяц. Такой информацией поделилась врач-диетолог Елена Соломатина, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, сосиски содержат в себе вещества, которые провоцируют разрушение сосудов, набор лишнего веса, а также ускоряют процесс старения. Кроме того, опасен для здоровья и кетчуп, который также идет в составе хот-дога.

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«Хот-доги не являются полезной едой, потому что делаются из белой булки, а белая булка печется из муки высшего сорта. В такой муке остается только крахмал — это голая энергия, она лишена всех питательных веществ, витаминов, микроэлементов, клетчатки», — пояснила врач.

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