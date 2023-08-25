Здоровье 25 августа 2023, 16:33 Врач Соломатина назвала зеленые бананы самыми полезными для здоровья

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Зеленые бананы являются самыми полезными для здоровья. Такой информацией поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист пояснила, что такие бананы содержат меньшее количество сахара. Кроме того, они меньше повышают уровень глюкозы в крови, передало радио «КП».

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При этом в желтых бананах уровень сахара довольно высокий. Более свежий плод сильнее повышает уровень глюкозы в крови.

Зеленые бананы также содержат высокое количество магния и калия, а также витаминов группы B.

«Калий убирает лишнюю жидкость, хорошо контролирует водно-солевой баланс. Также улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, укрепляет сердечную мышцу», — пояснила Соломатина.