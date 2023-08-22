Здоровье 22 августа 2023, 21:29 Врач Соломатина назвала абсент одним из самых опасных алкогольных напитков

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Абсент является одним из самых опасных алкогольных напитков. Таким мнением поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

Специалист пояснил, что в абсенте содержится порядка 70–75% спирта, а также токсичные компоненты из полыни. Организму довольно тяжело воспринимать и нейтрализировать такие вещества. Из-за этого абсент оказывает серьезное негативное воздействие на печень и почти.

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«Абсент сразу же разрушает печень, почки. То есть все выводящие обезвреживающие системы. Потому что из-за токсичных веществ печень не справляется», — пояснила Соломатина.