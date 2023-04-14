14 апреля 2023, 17:46
Врач Соломатина: грейпфрут не стоит сочетать с лекарствами для снижения уровня холестерина
Употребление грейпфрута совместно с препаратами для снижения уровня холестерина в крови грозит возникновением нарушений в организме. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, этот фрукт способен блокировать выработку ферментов, необходимых для расщепления препарата, из-за чего повышается дозировка лекарства.
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Людям, принимающим препараты для снижения уровня холестерина, стоит отказаться от регулярного употребления грейпфрута, подчеркнула диетолог.
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