Здоровье 02 августа 2023, 22:50 Врач Соколова заявил, что профессии бухгалтера и врача опасны для позвоночника

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Некоторые профессии крайне негативно влияют на состояние позвоночника. Член Европейской медицинской ассоциации Наталья Соколова перечислила, кто входит в группу риска. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, самыми опасными профессиями являются те, которые связаны с нахождением в статичном положении. Среди них — преподаватели, стоматологи, хирурги, косметологи.

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Кроме того, с болями в спине могут сталкиваться мастера маникюра и массажисты. Из-за постоянного напряжения в мышцах появляются зажимы, написал сайт kp.ru.