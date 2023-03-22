Здоровье 22 марта 2023, 22:03 Врач Соколова рассказала, как защититься от клещей Врач Соколова посоветовала делать прививку от клещевого энцефалита

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В преддверии сезона клещей важно вакцинацию от клещевого энцефалита. Заведующая консультативно-диагностическим поликлиническим отделением инфекционной больницы им. С. П. Боткина, врач-инфекционист Ольга Соколова рассказала, как и в какой период выполнять процедуру. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

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Медик рассказала, что вакцину от энцефалита необходимо делать до начала сезона. Она состоит из трех прививок. После второй у человека формируется годовой иммунитет. При этом сделать ее надо по меньшей мере за две недели до начала сезона клещей, который стартует приблизительно в начале мая.