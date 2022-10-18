Врач Соколова озвучила нюансы пересадки волос | 360°

Здоровье 18 октября 2022, 12:32 Врач Соколова озвучила нюансы пересадки волос Врач Соколова: лучше всего проводить операцию по пересадке волос в Турции

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Врач-дерматовенеролог, косметолог АО «Медицина» Юлия Соколова в разговоре с изданием РИАМО заявила, что пересадка волос не относится к методам лечения. Это всего лишь способ доведения результатов лечения до идеального состояния.

«В частности, этот способ применяется для коррекции андрогенетической алопеции», — добавила медик.

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Она посоветовала делать операцию по пересадке методом FUE, или иначе — безрубцовым. Лучше всего для проведения такой операции подойдет Турция, поскольку их хирурги имеют огромный опыт в данной области, плюс используют более современные виды анестезии и способы реабилитации, резюмировала эксперт.

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