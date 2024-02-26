Здоровье 26 февраля 2024, 17:32 Врач Соколов заявил, что быстрая ходьба является самым лучшим видом кардиотренировки

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Врач-кардиолог клиники АО «Медицина» Денис Соколов в беседе с Lenta.ru сообщил, что ходьба в гору является одним из лучших видов кардиотренировки. При этом он добавил, что она не требует особых условий и физподготовки, а ходить можно в любое время.

Как написали «Известия», благодаря ходьбе у человека укрепляются сосуды и мышцы сердца, улучшается кровообращение, нормализуется сон. При этом медик предупредил, что человек должен выбирать себе нагрузку по силам.

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«У занимающегося человека не должны кружиться голова, появляться одышка или повышаться пульс. При этих симптомах скорость ходьбы необходимо снизить», — сказал Соколов.