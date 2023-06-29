Здоровье 29 июня 2023, 15:24 Врач Сокол: внутривенная терапия позволит эффективно устранить дефициты в организме

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Большинство россиян живут в условиях дефицитарных состояний, далеко не всегда их можно устранить с помощью таблеток. В этом случае эффективным способом будет внутривенная терапия, сообщила врач-терапевт Анна Сокол в беседе сLife.

По словам специалиста, такие процедуры в профилактических целях являются одними из самых безопасных и действенных способов восполнения нехватки витаминов в организме. Также капельницы помогают пациентам восстанавливаться после болезней и операций.

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Врач отметила, что при внутривенной терапии достигается максимальная биодоступность лекарственных препаратов и их высокое поглощение организмом.