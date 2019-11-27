Врач: сочетание лимона с коньяком не является опасным

ИА Nation News напомнило, что традицию закусывать коньяк лимоном ввел еще император Николай I. По другой версии, Николай II. Придворные последовали примеру монарха и с тех пор это «изобретение» прижилось.

По словам Вялова, если вам попался не очень хороший коньяк, то не важно, чем именно вы его закусываете. В любом случае потом будет плохо. Вопрос заключается в качестве самого напитка.

«Если коньяк нормальный, не так важно, чем вы его будете закусывать, плохо вы себя не почувствуете», — отметил специалист.