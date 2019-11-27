Врач: сочетание лимона с коньяком не является опасным
Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов заверил сайт «Аргументы и факты», что сочетание коньяка с лимоном не оказывает негативного влияния на работу органов пищеварения.
ИА Nation News напомнило, что традицию закусывать коньяк лимоном ввел еще император Николай I. По другой версии, Николай II. Придворные последовали примеру монарха и с тех пор это «изобретение» прижилось.
По словам Вялова, если вам попался не очень хороший коньяк, то не важно, чем именно вы его закусываете. В любом случае потом будет плохо. Вопрос заключается в качестве самого напитка.
«Если коньяк нормальный, не так важно, чем вы его будете закусывать, плохо вы себя не почувствуете», — отметил специалист.