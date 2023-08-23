Здоровье 23 августа 2023, 15:07 Врач Снетков: постоянная сутулость может привести к проблемам со здоровьем

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Травматолог-ортопед Александр Снетков сообщил, что постоянная сутулость может привести к проблемам со здоровьем и плохому самочувствию. Слова медика передал сайт «Аргументы и факты».

Специалист объяснил, что неправильная осанка вызывает боли в районе лопаток или шеи, а также в грудном отделе позвоночника. Иногда из-за сутулости могут появляться головные боли, написал «ФедералПресс».

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По словам Снеткова, неправильная осанка формируется из-за частого сидения в смартфонах в положении лежа или же у офисных работников, которые много времени проводят за компьютерным столом.