Врач Смирнова рассказала о пользе мойвы для диабетиков

Людям, которые страдают от сахарного диабета, необходимо особо внимательно относиться к своему рациону. Врач Юлия Смирнова рассказала, какие продукты необходимо включить в свое питание. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Специалист посоветовала употреблять людям с сахарным диабетом мойву. Ее стоимость довольно низкая, но при этом она содержит довольно большое количество полезных веществ. В ее состав входят омега-3 жирные кислоты, фосфор, железо, йод и кальций. Еще одним преимуществом мойвы является то, что она не накапливает в себе тяжелые металлы и микропластик, передало РИА ФАН.

«Сбалансированный состав микро- и макроэлементов помогает усваивать кальций не только из мойвы, но и из других продуктов. Также это продукт с низким биохимическим индексом и полезен диабетикам», — рассказала Смирнова.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, как избавиться от дефицита магния в организме. По ее словам, необходимо употреблять пшеничные отруби, кунжут, тыквенные семечки, оливки и семечки подсолнечника.