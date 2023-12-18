Здоровье 18 декабря 2023, 17:34 Врач Смирнова назвала отеки после тренировок признаком перенапряжения организма

Читать 360tv в

Отеки в суставах на следующий день после занятий спортом сигнализируют о перенапряжении организма. Об этом сообщила врач-реабилитолог Надежда Смирнова в беседе с Life.

По словам специалиста, в полости накапливается жидкость, из-за чего сустав теряет функциональность. При возникновении отеков после тренировок необходимо положить на сустав что-то холодное.

Реклама

Смирнова отметила, что подобным образом тело сигнализирует о том, что мышцы просто не готовы к серьезным нагрузкам. Справиться с болью в мышцах помогут стретчинг и массаж, добавила она.